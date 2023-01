31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 29 stycznia. Rzeczniczka WOŚP: ostatni moment przygotowań

Sztaby WOŚP już ukonstytuowane, to ostatni moment, by wolontariusze mogli się zarejestrować - mówiła w TVN24 Aleksandra Rutkowska, rzeczniczka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uchyliła rąbka tajemnicy, jak będzie wyglądał tegoroczny Wielki Finał WOŚP.

Ostatnia prosta

- To już ostatni moment przygotowań, sztaby ukonstytuowane, ostatni moment, by wolontariusze mogli się zarejestrować - mówiła w programie "Wstajesz i Weekend" w TVN24 Aleksandra Rutkowska, rzeczniczka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak podkreśliła, to do tej pory do WOŚP zgłosiło się już ponad 100 tysięcy osób.