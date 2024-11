Pijany jechał zmienić opony. Zaskoczyła go policja

Strzeleccy policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę, który nie miał zapiętych pasów. W trakcie kontroli, wyczuli od 43-latka silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane, a auto skonfiskowane.

Do zdarzenia doszło 20 listopada w Strzelcach Opolskich. Policjanci ruchu drogowego zauważyli kierowcę, który nie miał zapiętych pasów, więc zatrzymali go do kontroli.