Nagle zmienił pas i wjechał tuż przed samochód. Nagranie

47-letni kierowca wyprzedzał inny pojazd na pasie przeznaczonym do skrętu w lewo i na skrzyżowaniu, po czym w ostatniej chwili zjechał na prawy pas, wpychając się przed jadący samochód. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę samochodową innego kierowcy.

"Na nagraniu widać, jak kierowca bmw jedzie drogą krajową nr 94 w kierunku Opola. Na wysokości zjazdu z obwodnicy Brzegu pasem przeznaczonym do skrętu w lewo rozpoczyna manewr wyprzedzania. Dojeżdża do skrzyżowania z ul. Starobrzeską i w ostatniej chwili, tuż przed wysepką, zjeżdża z powrotem na prawy pas. Doprowadza do niebezpiecznej sytuacji wjeżdżając tuż przed poprzedzający samochód" - podaje opolska policja.