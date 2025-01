Złamane żebra, niewielka odma

Jeśli stan wilczycy na to pozwoli to zostanie przetransportowana do innego ośrodka, który specjalizuje się w pomocy wilkom. - Będzie to miejsce z dużymi wybiegami, żeby Złota mogła pobiegać i nabrać masy mięśniowej. Wierzymy, że z czasem będzie mogła wrócić na wolność, ale na razie trzeba poczekać wyniki badań - dodała Kamińska.