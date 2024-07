41-letni mieszkaniec gminy Werbkowice poruszał się z prędkością 168 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90km/h. Zostało to zarejestrowane przez policyjny wideorejestrator. - Motocyklista został zatrzymany do kontroli drogowej. Tłumaczył się, że wyjechał po węgiel do grilla - poinformowała nadkomisarz Elżbieta Błaziak z policji w Hrubieszowie.