Wszedł na przejście dla pieszych, został potrącony. 60-latek zginął na miejscu

Wtorek jest 286. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosja może szukać sposobu na wycofanie się z wojny z Ukrainą bez negocjowania porozumienia pokojowego, ale jeśli Kreml próbowałby doprowadzić do takiej sytuacji, byłoby to podyktowane chęcią przegrupowania wojsk w celu ponownego ataku - ostrzegł sekretarz stanu USA Antony Blinken, cytowany przez dziennik "Wall Street Journal". Kreml oświadczył we wtorek, że zgadza się ze Stanami Zjednoczonymi co do potrzeby trwałego pokoju w Ukrainie. Zaznaczył jednak, że nie widzi na razie perspektywy negocjacji. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.