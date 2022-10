Bocian lądował na placu zabaw i boisku szkolnym. "Niczego się nie bał, chyba jest oswojony i lubi dzieci"

Bocian na terenie szkoły podstawowej w Osiekach pod Wieruszowem wylądował we wtorek (11 października). Ptak niczego się nie bał i podchodził do uczniów. Kilkanaście godzin później pojawił się na terenie innej podstawówki i przedszkola.

"Podchodził do uczniów, niczego się nie bał"

- Najpierw wylądował na placu zabaw dla młodszych dzieci. Dzieci się wystraszyły i zostały zabrane do budynku. Bocian postanowił przelecieć na tyły szkoły, gdzie usiadł na boisku - opowiada dyrektor placówki Iwona Magaj. Dodaje: - Dziś już go nie było, ale z tego co wiem, to pojawił się w przedszkolu w Mirkowie i w szkole podstawowej w miejscowości Świba. Ewidentnie ten bocian lubi dzieci i jest oswojony - on sobie chodził po piaskownicy, podchodził blisko do uczniów, niczego się nie bał - mówi nam dyrektorka podstawówki w Osieku.