Rzeka wyglądała jak z horroru, woda miała kolor krwi

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi poinformował o zanieczyszczeniu rzeki Augustówki nieznaną substancją. Zmieniła ona kolor wody na krwistoczerwony. Udało się namierzyć firmę, której pracownik miał doprowadzić do skażenia.

"Na miejsce udali się pracownicy Pogotowia Kanalizacyjnego ZWIK. Wykryli kanał, którym zrzucano ścieki, wytypowano też firmę, z terenu której mogło dojść do odprowadzenia zanieczyszczeń" – przekazał nam Gawlik.

W poniedziałek na terenie tej firmy z udziałem funkcjonariuszy EkoPatrolu Straży Miejskiej odnaleziono wpust do kanału deszczowego, do którego trafiła nieznanego pochodzenia substancja. Pobrano próbki do badań laboratoryjnych. Od wyników badań zależy wymiar kary, jaki zostanie wymierzony sprawcy.