Pożar domu, ewakuowano starszą kobietę. W dużej części miasta nie było prądu

Żaden ukraiński żołnierz, z którym rozmawiam, nie wierzy w to, że stracone terytoria wrócą do Ukrainy. Ostatni miesiąc to największe postępy w zdobyczach terytorialnych Rosji od początku pełnoskalowej inwazji - powiedziała w TVN24 dziennikarka i wolontariuszka Aldona Hartwińska, która regularnie wyjeżdża w okolice ukraińskiego frontu. Przyniosła do studia TVN24 rozbrojonego rosyjskiego drona. Takie urządzenia - mówiła - "są w tej chwili największym zagrożeniem".