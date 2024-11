Zjechał z autostrady, uderzył w latarnię. Z auta wycinali go strażacy

Kierowca był uwięziony

Jak przekazał, strażacy najpierw zajęli się wykonaniem dostępu do uwięzionego kierowcy. Następnie ewakuowali go z pojazdu. Zarówno kierowca, jak i pasażerka, byli przytomni i zostali przekazani zespołom ratownictwa medycznego. - Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Łodzi, kobieta natomiast została przewieziona karetką do szpitala w Poddębicach – dodał Ogrodowczyk.