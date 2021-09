Sprawa Britney Spears. Ojciec piosenkarki żąda dodatkowych pieniędzy

Adwokat Britney Spears złożył do sądu w Los Angeles dodatkowy wniosek o natychmiastowe usunięcie ojca swojej klientki Jamesa Spearsa z roli jej kuratora. Prawnik tłumaczy w 12-stronnicowym wniosku, że Spears żąda około dwóch milionów dolarów zanim zrezygnuje z funkcji.

Warto przypomnieć, że ojciec piosenkarki w sierpniu przedstawił sądowi dokument, w którym wyraził zamiar przygotowania się do uporządkowanego przeniesienia opieki nad córką na nowego kuratora. Zaznaczył, że w ten sposób chce ustąpić z roli, jaką pełnił przez ostatnie 13 lat.

Adwokat piosenkarki: kończy się szantażowanie Britney Spears

We wtorek Rosengart złożył do sądu w Los Angeles kolejny wniosek, domagając się w nim natychmiastowego odsunięcia Jamesa Spearsa od spraw córki. We wniosku - jak informuje portal Deadline - prawnik zarzuca Spearsowi, że ten żąda około dwóch milionów dolarów zanim zrezygnuje z roli kuratora.