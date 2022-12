Weszła do banku, zagroziła pracownikowi nożem i zażądała pieniędzy. Kobietę obezwładnili świadkowie

Do zdarzenia doszło we wtorek (6 grudnia) w banku przy ulicy Mickiewicza w Przemyślu. Jak mówi nam młodsza aspirant Joanna Golisz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, około godziny 16 młoda kobieta weszła do placówki i grożąc nożem pracownikowi zażądała wydania pieniędzy.