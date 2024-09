Pijany leżał na dworcu i krzyczał, że ma w plecaku narkotyki. Nie kłamał

czytaj dalej

Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy, powiedziała w "Kropce nad i" w TVN24, że to, co robił w czasie pandemii Michał K., były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, było "głęboko niemoralne". - On prostu doił państwo wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością na grube miliony - stwierdziła. Piotr Kaleta z PiS powiedział, że nie uważa, żeby w tamtym czasie Michał K. robił coś złego, a jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości, to od tego, żeby to wyjaśnić, jest sąd.