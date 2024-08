Śmierć 15-letniej Marceliny. Wstępne wyniki sekcji zwłok

czytaj dalej

Podczas trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival publiczność miała okazję wysłuchać koncertu "Muzyka to coś, co nas łączy". Plejada gwiazd wykonała znane utwory w nowych odsłonach. W Operze Leśnej wystąpili między innymi Małgorzata Ostrowska, Kaśka Sochacka, Vito Bambino czy Felicjan Andrzejczak.