Umówił się na randkę, został pobity i okradziony

Jak podała w poniedziałek Komenda Miejska Policji w Jaworznie, do przestępstwa doszło 28 grudnia. "32-letnia kobieta nawiązała znajomość internetową z pewnym mężczyzną. W czasie rozmów w sieci wielokrotnie sugerowała, że chętnie się z nim spotka. Mężczyzna przyjął zaproszenie kobiety i pojawił się w umówionym miejscu w Jaworznie" - opisuje policja. I dodaje: "Po kilku minutach rozmowy do samochodu, w którym siedzieli podszedł mężczyzna i dotkliwie pobił 42-latka, kradnąc mu telefon oraz zegarek. Po całym zdarzeniu para uciekła w nieznanym kierunku".

Zapukali do drzwi mieszkania pary. Policja: byli kompletnie zaskoczeni

Poszkodowany natychmiast zgłosił przestępstwo dyżurnemu jaworznickiej policji. Od tej chwili rozpoczęły się poszukiwania sprawców napadu. "Dzięki uzyskanym informacjom, policjanci szybko ustalili tożsamość przestępczego duetu. Gdy kryminalni zapukali do drzwi ich mieszkania, para była kompletnie zaskoczona" - podaje policja. Podczas przeszukania mieszkania odnaleziono skradzione mienie, którego wartość została oszacowana na ponad 7,5 tys. zł. Oboje zatrzymani trafili do policyjnej celi, przedstawiono im zarzuty rozboju. Sąd uwzględnił wniosek śledczych i mężczyznę aresztował na trzy miesiące. Kobieta została objęta policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwo może grozić im kara nawet do 12 lat więzienia.