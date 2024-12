czytaj dalej

Sześciu protestujący przed parlamentem w Tbilisi trafiło do aresztu - poinformowało gruzińskie MSW. Według doniesień portalu NewsGeorgia i niezależnego kanału Tv Pirveli, policjanci ciągnęli ludzi po ziemi i targali ich za włosy. Wcześniej Micheil Kawelaszwili złożył przysięgę mającą inaugurować jego prezydenturę. W ceremonii udział wzięli wyłącznie posłowie rządzącej partii Gruzińskie Marzenie. Prezydentka Salome Zurabiszwili opuściła pałac i dołączyła do protestujących. Stwierdziła, że to ona ma "legitymację do rządzenia", bo Kawelaszwili nie został wybrany w bezpośrednich wyborach, a wskazali go politycy większości.