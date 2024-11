Wigilia dniem wolnym od pracy? Sejm pochyli się nad projektem

By ułatwić życie rodzicom

Autorzy projektu zwrócili uwagę, że z tego względu pracodawcy często decydują się na skrócenie czasu pracy do godziny 12.00 lub 13.00, by zapewnić bezpieczny powrót pracownikom do domu. "Wigilia Bożego Narodzenia wiąże się też z podróżami oraz wyjazdami pracowników oraz ich rodzin, aby ten wyjątkowy czas mogli spędzić z rodzicami, dziadkami, osobami starszymi, którzy często mieszkają w różnych miejscach w Polsce. Proponowane rozwiązanie umożliwi rozłożenie ruchu drogowego na dłuższy czas, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżujących w tym okresie" - podkreślono w uzasadnieniu. Ponadto - jak dodano - dzień wolny w Wigilię ułatwi sprawowanie opieki nad dziećmi, które najczęściej nie mają wtedy zajęć edukacyjnych a jedynie, zapewnione w szkołach, zajęcia opiekuńcze.