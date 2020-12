W pokoju znaleźli ciała dwóch kobiet

Tak zabija czad Tlenek węgla jest bezwonny, bezbarwny i bardzo niebezpieczny, strażacy nazywają go nawet „cichym zabójcą”. Co roku, gdy tylko zaczyna się sezon grzewczy, tlenkiem węgla zatruwają się dziesiątki osób. Nie pomagają ostrzeżenia i namawianie do montowania czujników Fakty TVN