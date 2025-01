czytaj dalej

W Gorzowie Wielkopolskim doszło do awantury między dwoma pasażerami autobusu. Gdy na miejsce dojechali policjanci, jedna osoba była reanimowana. Życia 42-latka nie udało się uratować. Do wyjaśnienia sprawy zatrzymano 39-latka. Śledczy zaplanowali już, kiedy go przesłuchają.