Bo kornik i wiatr

Pod internetową petycją w tej sprawie podpisało się już prawie 1600 osób. Petycja skierowana jest do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz do Regionalnej Dyrekcji Środowiska w Białymstoku.

Nadleśnictwo zawarło porozumienie z parkiem

We wtorek (25 marca) na stronie nadleśnictwa pojawiło się oświadczenie, z którego wynika, że doszło do porozumienia między nadleśnictwem, a parkiem.

Na jego podstawie leśnicy zobowiązali się do ustanowienia strefy ochronnej na skarpie jeziora (co oznacza, że nie będą prowadzić tam wycinek). Natomiast na obszarze do 200 metrów od tafli jeziora w głąb lądu co prawda nie rezygnują z wycinek, ale deklarują, że będą one prowadzone w znacznie łagodniejszym charakterze. Trzeci punkt porozumienia to wyłączenie z wycinek lasów łęgowych i siedlisk grądowych.