Szef PO: Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała: "ruszamy do pracy z Rafałem, jestem do dyspozycji"

10 maja skończyła się pewna rzeczywistość. Jest potrzebna nowa energia. Rafał Trzaskowski jest politykiem przyszłości, jest osobą co do której nie mieliśmy żadnych wątpliwości - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Odnosząc się do rezygnacji dotychczasowej kandydatki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wskazywał, że decyzję podjęła ona sama, ale "po konsultacjach".