Gdzie jest Jarosław Kaczyński? "Pewnie jutro państwo będziecie wiedzieć"

"Mogło być lepiej"

Dziennikarz "Faktów" TVN Jakub Sobieniowski w sztabie wyborczym Andrzeja Dudy rozmawiał z wicemarszałkiem Sejmu, szefem klubu PiS Ryszardem Terleckim. - Mogło być lepiej, mogło być tak, jak według sondaży jest na Podkarpaciu. Myślę, że tak będzie w całej Polsce po drugiej turze, ale dziś musimy jeszcze na to poczekać i musimy jeszcze ciężko na to zapracować, przede wszystkim nasz kandydat, czyli prezydent Andrzej Duda - stwierdził.

Według sondażu żaden z kandydatów nie zdobył więcej niż 50 procent poparcia. Oznacza to, że - jeśli te wyniki się potwierdzą - do wyłonienia prezydenta będzie potrzebna druga tura, która odbędzie się 12 lipca . Według exit poll zmierzą się w niej Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

Andrzej Duda będzie teraz musiał przekonać wyborców swoich kontrkandydatów, żeby zagłosowali na niego, między innymi wyborców Krzysztofa Bosaka. Ryszard Terlecki pytany, co by powiedział Krzysztofowi Bosakowi, gdyby go teraz spotkał, odpowiedział, że powiedziałby mu to, co powiedział prezydent podczas swojego wystąpienia po ogłoszeniu sondażowych wyników.