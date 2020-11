"Dziękuję, Joe". "Ameryko witaj z powrotem". Świat gratuluje Bidenowi

Choć napływające zza Atlantyku wieści o zwycięstwie Joe Bidena w wyborach prezydenckich, to wciąż jedynie projekcje amerykańskich mediów, światowi przywódcy już przesyłają gratulacje demokracie i jego kandydatce na urząd wiceprezydenta Kamali Harris. Wśród nich jest także polski prezydent Andrzej Duda.

W sobotę po południu media za oceanem podały, że kandydat Partii Demokratycznej, były wiceprezydent USA Joe Biden wygrał z ubiegającym się o reelekcję republikaninem Donaldem Trumpem w Pensylwanii , dzięki czemu ma ponad 270 głosów elektorskich, które potrzebne są do zwycięstwa w wyborach prezydenckich w USA. Startująca wraz z nim Kamala Harris, obecnie senator z Kalifornii, będzie pierwszą kobietą pełniącą urząd wiceprezydenta i pierwszą osobą na tym stanowisku wywodzącą się z mniejszości etnicznych.

Choć wciąż nie są to wyniki oficjalne, z całego świata już płynął gratulacje pod adresem Bidena i Harris.

Wyrazy uznania od sojuszników

"Gratulacje dla Joe Bidena z powodu wyboru na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i dla Kamali Harris z powodu jej historycznego osiągnięcia. USA są naszym najważniejszym sojusznikiem i spodziewam się, że będziemy współpracować w zakresie naszych wspólnych priorytetów, od zmian klimatycznych do handlu i bezpieczeństwa" - napisał na Twitterze premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

"Amerykanie wybrali swojego prezydenta. Gratulacje dla Joe Bidena i Kamali Harris! Mamy dużo do zrobienia, by sprostać dzisiejszym wyzwaniom" - napisał na Twitterze prezydent Francji Emmanuel Macron. Prezydencki wpis udostępnił w tym komunikatorze premier Jean Castex.

Również na Twitterze do najnowszych wydarzeń w USA odniósł się były socjalistyczny prezydent Francji Francois Hollande. "Wybór Joe Bidena to dobra wiadomość dla amerykańskiej demokracji, dobra wiadomość dla planety wraz z (oczekiwanym - red.) powrotem Stanów Zjednoczonych do (paryskiego) porozumienia klimatycznego. I nowa szansa dla Europy, aby odbudować partnerstwo transatlantyckie" - napisał.