Wybory 2023. Kto w okręgu wrocławskim powalczy o mandat posła

Słynny były dziennikarz sportowy Polskiego Radia Tomasz Zimoch wystartuje nie w rodzinnej Łodzi, a we Wrocławiu. I nie z KO, a z Trzeciej Drogi. Z list sejmowych na listy senackie przeniósł się Grzegorz Schetyna. Większość ugrupowań postawiła na te same nazwiska co cztery lata temu. Sytuację mogą skomplikować Bezpartyjni Samorządowcy, dla których okręg nr 3 to jeden z mateczników.

Okręg nr 3 obejmuje powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski oraz miasto Wrocław. Do zdobycia w tym okręgu jest 14 mandatów poselskich. Cztery lata temu po pięć mandatów zdobyli kandydaci z PiS i KO, dwa mandaty przypadły Lewicy a po jednym Konfederacji i PSL.

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg nr 3

Liderem listy jest rozpoznawalny w regionie Krzysztof Maj. To były dyrektor generalny Strefy Kultury Wrocław, wcześniej odpowiadał za organizację obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Jest członkiem zarządu województwa dolnośląskiego i prawdopodobnym kandydatem na prezydenta Wrocławia w nadchodzących w 2024 roku wyborach samorządowych.

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg nr 3

Pierwszy na liście jest mieszkający w Łodzi dziennikarz sportowy Tomasz Zimoch, nienależący do partii politycznej, popierany przez Polskę 2050 Szymona Hołowni. Jest posłem na Sejm IX kadencji, gdzie należy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Do Sejmu dostał się z pierwszego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej, której klub opuścił w marcu 2021 roku. Jest znany przede wszystkim z niezwykle ekspresyjnych i pełnych rozbudowanych porównań relacji z wydarzeń sportowych - od kultowego dwumeczu eliminacyjnego do Ligi Mistrzów pomiędzy Broendby Kopenhaga a Widzewem Łódź (z cytatem: "Panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie"!) po olimpijski finisz na 30 km Justyny Kowalczyk ("Siebie nazywasz kaktusem, bo potrafisz ukłuć, ale kaktus potrafi też pięknie zakwitnąć. Studiowałem godzinami o rodzinie kaktusów echinocactus cinnabarinus, kwitnie tak pięknie, jak ty dziś pięknie wyglądasz na trasie!")

Numer drugi zdobył obecny poseł Jacek Protasiewicz, należący do Unii Europejskich Demokratów. Jest członkiem komisji Finansów Publicznych i Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Wcześniej był posłem IV i VIII kadencji Sejmu oraz posłem do Parlamentu Europejskiego V, VI i VII kadencji. W 1994 roku kierował kampanią wyborczą koalicji "Wrocław 2000". Jej liderem był Bogdan Zdrojewski, który został wówczas po wygranej po raz drugi prezydentem Wrocławia.

Protasiewicz przez wiele lat związany był z Platformą Obywatelską, ale w 2016 roku po konflikcie z Grzegorzem Schetyną został z tej partii usunięty. Związał się z PSL, z list którego wszedł w 2019 roku do Sejmu. W 2021 roku po zwycięstwie Anglików nad Niemcami w 1/8 finału Mistrzostw Europy napisał na Twitterze: "Za chamstwo mundurowych we Frankfurcie, niech dziewczynka płacze. Za kłamstwo o heilowaniu - niech cierpią... nie zasługują na mistrza Europy, bo nigdy nimi nie byli. Powiem, tak jak kiedyś usłyszałem: RAUS! Anglio!".

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg nr 3

Pierwszy na liście jest Krzysztof Śmiszek, adwokat z Warszawy. W Sejmie zasiada od 2019 roku, gdzie należy do Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Jest też przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+ i wiceprzewodniczącym Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego. Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Numer dwa uzyskała Marta Stożek z Oborników Śląskich. Wcześniej zajmowała się działalnością aktywistyczną, współtworzyła komitet wyborczy do rady miasta Wrocław dla Wszystkich. W 2018 roku kandydowała do rady miasta z ramienia tego ugrupowania, jednak nie uzyskała mandatu. Uczestniczyła w przygotowywaniu obywatelskiego projektu liberalizującego prawo aborcyjne "Ratujmy Kobiety 2017".

Wybory 2023. Kandydaci PiS do Sejmu - okręg nr 3

Na pierwszym miejscu listy PiS jest Mirosława Stachowiak-Różecka, pedagożka z Oborników Śląskich. W 2006 uzyskała mandat radnej Wrocławia z ramienia PiP, po czym dwukrotnie uzyskała reelekcję. Od VIII kadencji zasiada w Sejmie, brała udział w ponad 99 procent głosowań. Jest przewodniczącą Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, należy też do Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Pod numerem drugim znalazł się wrocławski ekonomista Paweł Hreniak, poseł na Sejm IX kadencji. Brał udział w ponad 99 procent głosowań, w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych pełni funkcję zastępcy przewodniczącego, a w podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych jest przewodniczącym. Należy też do Komisji Obrony Narodowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Komisji Infrastruktury. Trzykrotnie był wybierany na radnego Sejmiku Dolnośląskiego, dwa razy (w 2011 i 2015) kandydował w wyborach parlamentarnych, nie uzyskując mandatu. W latach 2015-2019 pełnił funkcję wojewody dolnośląskiego.

Trzecia na liście jest posłanka Agnieszka Soin, mieszkająca w Warszawie. W Sejmie zasiada od VIII kadencji (zastąpiła europosłankę Beatę Kempę), należy do Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Finansów Publicznych i Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Wcześniej działała w młodzieżówce Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów oraz w Prawicy Rzeczypospolitej. Do parlamentu kandydowała również w 2015 roku, nie uzyskała jednak wówczas mandatu.

Listę PiS w okręgu nr 3 zamyka rolnik Tytus Czartoryski, mieszkający w Morzęcinie Małym, a urodzony w 1945 roku w Krakowie. Od 2018 roku zasiada w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, gdzie kieruje komisją kultury, nauki i edukacji. W 2020 roku radny nie wziął udziału w głosowaniu nad nadaniem Oldze Tokarczuk tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska. - Uważam, że nagroda Nobla już dawno przestała być nagrodą prestiżową. A pani Olga Tokarczuk zgodnie z jej sumieniem, w moim przekonaniu, swoimi wypowiedziami niszczy porządek moralny i obraża mój naród – stwierdził wówczas Czartoryski. Cztery lata temu próbował już swoich sił w wyborach, także z ostatniego miejsca listy PiS. Ale mandatu nie zdobył.

Wybory 2023. Kandydaci Konfederacji do Sejmu - okręg nr 3

Pierwszy na liście jest Krzysztof Tuduj, prawnik z Wrocławia. Obecnie jest posłem na Sejm, gdzie należy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wcześniej był przewodniczącym okręgu dolnośląskiego Ruchu Narodowego, współorganizował Wrocławski Marsz Rodzin.

Drugie miejsce przypadło Pawłowi Przystawie z Wrocławia, należącemu do partii Nowa Nadzieja. W 2018 roku kandydował na radnego w sejmiku województwa dolnośląskiego, był kandydatem Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność w Samorządzie. Mandatu nie uzyskał.

Wybory 2023. Kandydaci KO do Sejmu - okręg nr 3

Listę wyborczą KO w tym okręgu otwiera wrocławska lekarka, senatorka Alicja Chybicka, nienależąca obecnie do żadnej partii politycznej. Wykłada na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, była też prezeską Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Zasiadała w Sejmie VIII kadencji. W Senacie jest wiceprzewodniczącą Komisji Środowiska, wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia i członkinią Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Numer drugi na liście otrzymała wrocławianka Małgorzata Tracz z partii Zieloni, zasiadająca obecnie w Sejmie. Należy do Komisji Rolnictwa Rozwoju Wsi i Komisji Spraw Zagranicznych. Jest przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Środowiska, Energii i Klimatu, podczas swojej kadencji brała udział w ponad 99 procent głosowań.

Trzeci na liście jest ekonomista z Wrocławia, Michał Jaros, należący do Platformy Obywatelskiej. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, jest posłem na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji. W Sejmie zasiada w Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki i Rozwoju i Komisji Nadzwyczajnej do spraw Deregulacji, gdzie jest zastępcą przewodniczącego.

Na liście KO pod numerem czwartym znalazł się Bogdan Zdrojewski, były poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2007 do 2014 roku. W latach 1990-2001 był prezydentem Wrocławia, obecnie jest senatorem. Mimo czwartego miejsca, powinien bez kłopotu uzyskać mandat.

Autor:wini/PKoz

Źródło: TVN24