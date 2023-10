Tusk o debacie w telewizji rządowej: może będą dawali napisy po niemiecku, jak będę mówił, ale mikrofonu mi chyba nie wyłączą

Jarosław Kaczyński oddał rolę lidera PiS-u w ręce mojego byłego doradcy. To jest mój największy triumf polityczny w ogóle w historii - stwierdził lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Płocka. Polityk odniósł się do zbliżającej się debaty w telewizji rządowej. - Nawet jeśli, nie wiem, zgaszą światło, dorobią mi rogi, zrobią ze mnie już ultrarudzielca albo będą dawali napisy po niemiecku, jak ja będę mówił, mikrofonu mi chyba nie wyłączą - stwierdził.

W poniedziałek w telewizji rządowej ma się odbyć debata przedwyborcza. Udział w niej wezmą: Donald Tusk (Koalicja Obywatelska), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja) i Krzysztof Maj (Bezpartyjni Samorządowcy). PiS ma reprezentować premier Mateusz Morawiecki.

Jarosław Kaczyński, który już wcześniej odmawiał udziału w debacie z Tuskiem, oświadczył, że w poniedziałek wybiera się do Przysuchy.

Do tej kwestii Tusk odniósł się w sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Płocka. - Każdy naprawdę może przyjść na spotkanie ze mną. I dziękuję za te oklaski. Może one zachęcą kogoś, na przykład Jarosława Kaczyńskiego, do debaty. Ja już wczoraj w Przemyślu wołałem: Jarek, gdzie jesteś, nie chowaj się, mamy w poniedziałek debatę przecież - mówił lider KO.

- Niestety, jak zauważyliście, zdecydował o tym, że odstępuje od de facto funkcji lidera politycznego i oddał rolę lidera PiS-u w ręce mojego byłego doradcy. To jest mój największy triumf polityczny w ogóle w historii - stwierdził Tusk.

Jednocześnie dodał, że "i tak Kaczyński przejdzie do historii". - Być może znajdzie się w księdze rekordów Guinnessa. Mieć swoją telewizję, swoich prowadzących, podyktować pytania do tej debaty, ustalić kolejność czy jakie niespodzianki tam jeszcze sobie przygotowali (....), a na końcu i tak stchórzył. Wiecie, ja naprawdę nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem - stwierdził.

Tusk podkreślał, że "to nie jest tylko strach Kaczyńskiego przed ewentualną przegraną w debacie". - Kaczyński nie może wytrzymać tej myśli, tej świadomości, że po latach skutecznego okłamywania Polek i Polaków przez telewizję rządową, przez TVP Info, przez ten zalew pogardy, kłamstw i często skutecznej propagandy, nagle przychodzi ten dzień - powiedział.

Polityk zwracał uwagę, że debata w pierwotnym zamierzeniu miała się odbyć o godzinie 21. - Jak się zorientowali, że wymówką dla Kaczyńskiego będzie, że on jest też na Mazowszu w Przysusze, ale jest wcześniej, no to przenieśli debatę na wcześniej, bo Kaczyński nie mógłby powiedzieć, że o 21 nie zdąży na debatę, no ale niech im tam - komentował.

- Dla niego problemem tak naprawdę jest to, że taka debata, nawet jeśli oni staną na głowie, nawet jeśli, nie wiem, zgaszą światło, dorobią mi rogi, zrobią ze mnie już ultrarudzielca albo będą dawali napisy po niemiecku, jak ja będę mówił, diabli wiedzą, co im do głowy przyjdzie. Tak czy inaczej, chyba mikrofonu mi nie wyłączą - mówił Tusk.

- Ale jeśli wyłączą, to być może ta cisza bardziej dotrze do tych ludzi, którzy do tej pory byli karmieni tylko kłamstwem - dodał. Jak zwracał uwagę, "ta cisza, to wszystko, co wymyślą i ta pustka po Kaczyńskim w studio może będzie sygnałem dla wyborczyń i wyborców PiS-u, że jednak coś przecież nie gra - zaznaczył lider PO.

