Tusk: ludzie wierzą, że wygrana jest możliwa

Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, odnosząc się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do swoich spotkań z Polakami w ostatnich miesiącach, powiedział, że ludzie "nauczyli się wierzyć, że można coś zmienić". - Widać wyraźnie to pragnienie i poważnej rozmowy, i - to, co dla mnie jest ważne - że wygrana jest możliwa - powiedział.

Tusk: wszyscy mamy i prawo, i obowiązek czynić z Polski państwo dumne

- Ktoś pomyśli, że jestem za bardzo uczuciowy, ale dzisiaj rano, kiedy składałem życzenia urodzinowe Lechowi Wałęsie, to obaj też wspominaliśmy dokładnie ten czas, kiedy dla ludzi było tak oczywiste - dlatego były to miliony ludzi - że istniał wówczas, i istnieje dzisiaj też w Polsce, taki oczywisty podział na to, co jest jasne i co jest ciemne. Co jest dobre, co jest złe, co jest prawdziwe, a co jest kłamstwem - mówił. Podkreślił przy tym, że "chyba prawie nigdy" na tych spotkaniach z wyborcami nie wymienia nazw partii politycznych. - To nie jest agitacja. Ja nie mówię: głosuj na mnie - podkreślał.