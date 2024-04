Jest podejrzany o dziesiątki oszustw metodą "na gazownika". Szukają jego ofiar

"Policjanci namierzyli mężczyznę, który oszukiwał i okradał głównie seniorów. Funkcjonariusze ustalili, że pokrzywdzonych może być nawet 60 osób, na łączną kwotę co najmniej 120 tys. zł" - podaje Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Sposób działania

Według ustaleń śledczych mężczyzna, przygotowując się do swojej przestępczej działalności, typował mieszkania, które odwiedzał. Następnie przedstawiał się, że jest pracownikiem gazowni i musi sprawdzić stan kuchenek gazowych, czy nie ma jakichś nieszczelności i wycieków gazu. Służył mu do tego rzekomy czujnik gazu. Mężczyzna wiedział, że zapali się czerwona lampka w urządzeniu sygnalizująca nieprawidłowość instalacji. Wówczas, po takiej "inspekcji", proponował wymianę całej kuchenki gazowej lub czujnika gazu. Najczęściej montował czujnik gazu, który kosztował kilkadziesiąt złotych, ale on pobierał opłatę w wysokości kilkuset złotych. Ponadto, widząc, gdzie rozmówcy chowali pieniądze - odwracał uwagę domowników i okradał ich.

Zatrzymany mężczyzna to mieszkaniec Wrocławia. Oszust miał dokonywać przestępstw od 2022 roku do 17 kwietnia tego roku. Decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Kara, jaka mu grozi, to osiem lat pozbawienia wolności.