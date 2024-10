Emerytowany ksiądz podejrzany o popełnienie dwóch przestępstw o charakterze seksualnym

Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, poinformowała, że "Jan J., lat 75, emerytowany ksiądz, podejrzany jest o to, że w dniach 20 września 2024 roku i 4 października 2024 roku wykorzystując bezradność małoletniego, doprowadził go do poddania się innej czynności seksualnej oraz do obcowania płciowego, tj. o czyny z art. 198 k.k."