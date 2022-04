Wyprzedził radiowóz, dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość

Kierowca samochodu terenowego najpierw wyprzedził nieoznakowany radiowóz, a potem bardzo szybko jechał przez Olszanicę (Dolnośląskie). Policjanci nagrali go wideorejestratorem.

Patrol złotoryjskiej drogówki we wtorek jeździł po drogach powiatu, wypatrując kierowców łamiących przepisy. Jeden z nich praktycznie sam napatoczył się policjantom. W miejscowości Olszanica 26-letni mężczyzna wyprzedził nieoznakowany radiowóz i jechał z dużą prędkością w terenie zabudowanym.

Stracił prawo jazdy

- Pomiar wideorejestratorem wykazał, że kierowca na odcinku z ograniczeniem prędkości do 40 kilometrów na godzinę, pędził z prędkością 97 kilometrów na godzinę. Policjanci przerwali tę niebezpieczną jazdę i zatrzymali go do kontroli. Za popełnione wykroczenie 26-letni mieszkaniec województwa śląskiego stracił prawo jazdy na okres trzech miesięcy, otrzymał też mandat na kwotę 1500 złotych oraz 10 punktów karnych - wylicza Dominika Kwakszys, oficer prasowa złotoryjskiej policji.