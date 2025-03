33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zamknął się ostateczną kwotą 289 068 047,77 zł - ogłosił prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. To kolejny rekordowy wynik Finału, a zebrane środki zostaną przeznaczone na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej.

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w niedzielę 26 stycznia. Jego motywem przewodnim było bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a towarzyszyło mu hasło: "Gramy na zdrowie!". Zebrane środki przeznaczone zostaną na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej. Finał WOŚP 2025 zakończył się kwotą deklarowaną w wysokości 178 531 625 złotych. Było to o 3 104 812 zł więcej niż na koniec 32. Finału ze w styczniu 2024 roku.

W środę prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak ogłosił ostateczny wynik tegorocznej zbiórki: 289 068 047,77 zł - tyle zebrano w tym roku. To o 7 188 929,7 zł więcej niż w ubiegłym roku.

Na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej

Tegoroczne wydarzenie obejmowało 1687 sztabów - w tym 94 w 24 krajach świata, a także aukcje internetowe, koncerty, pikniki i wydarzenia sportowe, i tradycyjne Światełko do Nieba. WOŚP wspierało 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek.

Fundacja chce wesprzeć 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, pięć ośrodków neurochirurgii onkologicznej, sześć ośrodków chirurgii onkologicznej oraz cztery zakłady patomorfologii. Chodzi o zakup bardzo drogiego, najwyższej klasy sprzętu, wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia nowotworów wieku dziecięcego.

Ma to ogromne znaczenie, ponieważ - jak podkreśla Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej - mamy do czynienia z dziedziną chorób rzadkich i bardzo rzadkich. Co roku diagnozowanych jest 1100-1200 nowych przypadków chorób onkologicznych u dzieci. Najliczniejszą grupą wśród nich są te dzieci, u których stwierdza się ostrą białaczkę limfoblastyczną. Każdego roku kolejne 220-250 dzieci dowiaduje się, że w ich krwi i szpiku kostnym panoszą się komórki, których w ogóle nie powinno być w ludzkim organizmie.