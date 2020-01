Morawiecki: dochodzi do wzajemnej wymiany ciosów, sytuacja jest niestabilna

Jesteśmy w stałym kontakcie z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie, cały czas monitorujemy sytuację - oświadczył w Sejmie premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do wydarzeń w Iraku. - Dbamy o polskich żołnierzy i odbywa się to w sposób zgodny z regułami postępowania i procedur w ramach Paktu Północnoatlantyckiego - zaznaczył. Zapowiedział, że w środę odbędzie się spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

*Dwie irackie bazy z amerykańskimi żołnierzami - Al Asad oraz lotnisko wojskowe w Irbilu - zostały w nocy z wtorku na środę polskiego czasu ostrzelane pociskami, które wystrzelono z terytorium Iranu.

* Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że nie ucierpieli polscy żołnierze stacjonujący w obu zaatakowanych bazach.

* Za atak wziął odpowiedzialność irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

* Pentagon informuje, że "trwa szacowanie strat"; doniesień irańskich mediów państwowych o co najmniej 80 zabitych Amerykanach nie potwierdzają inne źródła.

*Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wydanie oświadczenia w środę rano czasu amerykańskiego (popołudnie naszego czasu).

"Dbamy o polskich żołnierzy"

- Jesteśmy w stałym kontakcie z panem prezydentem. Dzisiaj rano rozmawiałem oczywiście z panem prezydentem, wczoraj wieczorem, cały czas monitorujemy sytuację - oświadczył premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie.

Szef rządu zwrócił uwagę, że na Bliskim Wschodzie sytuacja jest niestabilna od kilku miesięcy i dochodzi tam do "wzajemnej wymiany ciosów". Jak dodał, sytuacja się "zaostrza wraz ze zlikwidowaniem generała [Kasema - przyp. red.] Sulejmaniego".

- W tym przypadku, w którym USA podejmują decyzję samodzielnie, to jest ich decyzja. Natomiast my mamy obowiązek dbać o polskich żołnierzy. Dbamy o polskich żołnierzy i odbywa się to w sposób zgodny z regułami postępowania i procedur w ramach Paktu Północnoatlantyckiego - zaznaczył premier w swoim wystąpieniu w Sejmie. Podkreślił, że decyzje, które powinny być podjęte w tym przypadku, muszą być decyzjami odpowiedzialnymi. - Nie mogą być decyzjami pod wpływem wydarzeń, które zadziały się wczoraj, przedwczoraj, bez konsultacji ze wszystkimi partnerami Paktu Północnoatlantyckiego - dodał.

Szef rządu zaznaczył, że Polska jest poważnym partnerem, który przeznacza 2 procent wydatków PKB na wydatki zbrojeniowe. - Chcemy ten status nie tylko utrzymać i doprowadzić, żeby z udziałem Polski decyzje, które zapadają na forum NATO, były najbardziej właściwe. Innym forum, gdzie odbywają się te konsultacje, jest forum Unii Europejskiej. Tu też jestem w kontakcie. I ich stanowisko jest tożsame ze stanowiskiem polskim co do właściwej reakcji, która powinna mieć miejsce w odniesieniu do sytuacji na Bliskim Wschodzie - mówił.

Spotkanie w BBN. "Cały czas trzymamy rękę na pulsie"

Morawiecki zapowiedział też, że w środę odbędzie się spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem między innymi prezydenta i jego.

- Chcę zapewnić, że zarówno wczoraj podczas dyskusji na Radzie Gabinetowej, zwołanej przez pana prezydenta, jak i dzisiaj rano podczas mojej rozmowy z panem prezydentem i za dwie godziny, za nieco ponad dwie godziny spotkanie w BBN z udziałem prezydenta, z udziałem ministrów obrony narodowej, spraw wewnętrznych, z moim udziałem. Cały czas trzymamy rękę na pulsie i zapewniam Wysoką Izbę, że podejmiemy najbardziej właściwą decyzję w tych oczywiście trudnych okolicznościach, które występują na Bliskim Wschodzie - powiedział premier.



Prezydent RP Andrzej Duda spotka się dziś o 13.00 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim oraz przedstawicielami Rady Ministrów. Celem spotkania będzie m. in. ocena bieżącej sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie — BBN (@BBN_PL) January 8, 2020

Premier apeluje do opozycji o współpracę z rządem

Szef rządu w swoim przemówieniu zwrócił się również do opozycji, żeby w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie współpracowała z rządem.

- W kontekście tego, co może się tam wydarzyć, chciałby zaapelować do opozycji, żeby współpracować z rządem, ponieważ dążymy do tego, by nastąpiła deeskalacja, żeby utrzymać możliwie cały czas warunki pokoju, stabilności. Takie, jakie one są oczywiście na Bliskim Wschodzie, dalekie od tego, czego byśmy sobie życzyli - powiedział.

Zapewnił jednocześnie, że sytuacja polskich żołnierzy w Iraku jest dzisiaj pod kontrolą.

- Minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych, z którymi jestem w stałym kontakcie w tej sprawie, monitorują tę sytuację na bieżąco, online. Co godzinę mamy dodatkowe raporty, które spływają z Iraku - powiedział Mateusz Morawiecki.

Szef MON przedstawi "niejawną informację odnośnie sytuacji w Iraku"

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, w środę o godzinie 17 na zamkniętym posiedzeniu sejmowej Komisji Obrony Narodowej przedstawi informację na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz stanu bezpieczeństwa polskich żołnierzy stacjonujących w tym regionie.

"W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie zgłosiłem przewodniczącemu sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michałowi Jachowi zmianę tematu dzisiejszego posiedzenia. Zaproponowałem przedstawienie niejawnej informacji odnośnie sytuacji w Iraku po atakach rakietowych na bazy Al Asad i Irbil" - napisał Błaszczak na Twitterze.

W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie zgłosiłem przewodniczącemu sejmowej Komisji Obrony Narodowej @JachMicha zmianę tematu dzisiejszego posiedzenia. Zaproponowałem przedstawienie niejawnej informacji odnośnie sytuacji w Iraku po atakach rakietowych na bazy Al Asad i Irbil. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 8, 2020

Początkowo szef MON miał przedstawić na zamkniętym posiedzeniu informację na temat aktualnych problemów obronności oraz planów działania resortu ze szczególnym uwzględnieniem Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.

Temat posiedzenia został zmieniony po tym, jak zaproponował to minister obrony narodowej.