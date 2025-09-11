Znany zespół odwołuje koncert w Warszawie. Powodem rosyjskie drony nad Polską

Piątkowe wydarzenie na Woli przed koncertem białoruskiego rapera Źródło: Miejski Reporter

Koncert Mogwai miał odbyć się w warszawskim klubie Progresja w czwartek 11 września. Tak się jednak nie stanie. Zaledwie kilkanaście godzin przed imprezą artyści przekazali w mediach społecznościowych, że występ został odwołany. Informacja o tym, że koncert nie dojdzie do skutku pojawiła się także na stronie dystrybutora biletów.

"Koncert Mogwai zaplanowany na 11 września tego roku w klubie Progresja w Warszawie nie odbędzie się. Obecnie trwają prace nad znalezieniem nowej daty" - podał ticketclub.pl. Klub Progresja zapewnił na stronie wydarzenia, że "nowa data zostanie podana wkrótce", a "bilety zachowują ważność".

Rosyjskie drony powodem odwołania koncertu

Zespół podał, że powodem odwołania koncertu w Warszawie są ostatnie wydarzenia, jakie rozegrały się w Polsce w nocy z wtorku na środę.

Due to the events overnight on Tuesday in Poland it is with regret that it is necessary to cancel our performance in Warsaw today. We hope to return to Poland next year. Posted by Mogwai on Thursday, September 11, 2025 Rozwiń Warszawa. Znany zespół odwołuje koncert Źródło: Mogwai / Facebook

Wojsko poinformowało w środę o wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie ataku Rosji na Ukrainę. Przekazano, że armia zaobserwowała kilkanaście obiektów. Wobec tych, które stanowiły zagrożenie, "podjęto decyzję o neutralizacji". Łącznie przestrzeń Polski naruszyło 19 rosyjskich dronów. W czasie działań wojskowych czasowo wstrzymany został ruch na czterech lotniskach: w Warszawie, Modlinie, Rzeszowie oraz Lublinie.

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej NATO uruchomiło art. 4. Paktu Północnoatlantyckiego, który umożliwia pilne konsultacje między państwami członkowskimi Sojuszu.

Mogwai w światowej trasie

Koncert, który miał odbyć się w czwartek w Progresji, był częścią wielkiej światowej trasy Mogwai. Zespół odwiedza Amerykę Północną, Amerykę Południową, Azję oraz Europę.

Zespół Mogwai powstał w 1995 roku w Glasgow. Szkocką grupę tworzą: Stuart Braithwaite (gitara, wokal), Barry Burns (gitara, fortepian, syntezator, wokal), Dominic Aitchison (gitara basowa) oraz Martin Bulloch (perkusja). Grupa zadebiutowała na 18 marca 1996 roku singlem "Tuner" / "Lower", wydanym przez własną wytwórnię płytową "Rock Action Records". Muzycy na koncie mają wydanych dziesięć albumów studyjnych, największą popularnością cieszył się "As The Love Continues" z 2021 roku, który znalazł się na pierwszym miejsce Oficjalnej Listy Albumów w Wielkiej Brytanii, otrzymując nominację do Mercury Prize, otrzymał też nagrodę Scottish Album of the Year.