Wola

Znany zespół odwołuje koncert w Warszawie. Powodem rosyjskie drony nad Polską

Mogwai
Piątkowe wydarzenie na Woli przed koncertem białoruskiego rapera
Źródło: Miejski Reporter
Znany zespół postrockowy Mogwai miał wystąpić w czwartek klubie Progresja w Warszawie. Kilkanaście godzin przed występem muzycy poinformowali, że koncert zostaje odwołany. Powodem zaskakującej decyzji są kwestie bezpieczeństwa.

Koncert Mogwai miał odbyć się w warszawskim klubie Progresja w czwartek 11 września. Tak się jednak nie stanie. Zaledwie kilkanaście godzin przed imprezą artyści przekazali w mediach społecznościowych, że występ został odwołany. Informacja o tym, że koncert nie dojdzie do skutku pojawiła się także na stronie dystrybutora biletów.

"Koncert Mogwai zaplanowany na 11 września tego roku w klubie Progresja w Warszawie nie odbędzie się. Obecnie trwają prace nad znalezieniem nowej daty" - podał ticketclub.pl. Klub Progresja zapewnił na stronie wydarzenia, że "nowa data zostanie podana wkrótce", a "bilety zachowują ważność".

Rosyjskie drony powodem odwołania koncertu

Zespół podał, że powodem odwołania koncertu w Warszawie są ostatnie wydarzenia, jakie rozegrały się w Polsce w nocy z wtorku na środę.

Wojsko poinformowało w środę o wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie ataku Rosji na Ukrainę. Przekazano, że armia zaobserwowała kilkanaście obiektów. Wobec tych, które stanowiły zagrożenie, "podjęto decyzję o neutralizacji". Łącznie przestrzeń Polski naruszyło 19 rosyjskich dronów. W czasie działań wojskowych czasowo wstrzymany został ruch na czterech lotniskach: w Warszawie, Modlinie, Rzeszowie oraz Lublinie.

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej NATO uruchomiło art. 4. Paktu Północnoatlantyckiego, który umożliwia pilne konsultacje między państwami członkowskimi Sojuszu. 

Mogwai w światowej trasie

Koncert, który miał odbyć się w czwartek w Progresji, był częścią wielkiej światowej trasy Mogwai. Zespół odwiedza Amerykę Północną, Amerykę Południową, Azję oraz Europę.

Zespół Mogwai powstał w 1995 roku w Glasgow. Szkocką grupę tworzą: Stuart Braithwaite (gitara, wokal), Barry Burns (gitara, fortepian, syntezator, wokal), Dominic Aitchison (gitara basowa) oraz Martin Bulloch (perkusja). Grupa zadebiutowała na 18 marca 1996 roku singlem "Tuner" / "Lower", wydanym przez własną wytwórnię płytową "Rock Action Records". Muzycy na koncie mają wydanych dziesięć albumów studyjnych, największą popularnością cieszył się "As The Love Continues" z 2021 roku, który znalazł się na pierwszym miejsce Oficjalnej Listy Albumów w Wielkiej Brytanii, otrzymując nominację do Mercury Prize, otrzymał też nagrodę Scottish Album of the Year.

System Of A Down
System Of A Down przyjedzie do Polski
TVN24
Uroczystości pogrzebowe Stanisława Soyki
"Był kochającym człowiekiem, z sercem wielkim jak dźwięk jego głosu"
Praga Południe
Koncert w ramach projektu "1025. Muzyka Katedr"
"1025". Przestrzeń katedry będzie jak dodatkowy instrument
Śródmieście

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

