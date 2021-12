Zderzenie w alei Prymasa Tysiąclecia

Informację od czytelnika potwierdził redakcji Kontaktu 24 Jarosław Florczak z zespołu prasowego Komedy Stołecznej Policji. - O godzinie 16.27 na alei Prymasa Tysiąclecia, na wysokości numeru 102 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych: daci i volkswagena. Na skutek zdarzenia, kierowca daci prawdopodobnie zostanie przewieziony do szpitala. Z tego, co przekazali mi funkcjonariusze, mężczyzna jest trzeźwy. Nie mam informacji, aby w wypadku było więcej poszkodowanych - powiedział policjant.