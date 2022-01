62 tysiące tabliczek z nazwiskami poległych. Trwa budowa pawilonu przy Cmentarzu Powstańców Warszawy

Sala Świadectw i Sala Historii

Główny budynek Izby Pamięci będzie podzielony na dwie części: Salę Świadectw i Salę Historii. Sala Historii posłuży przedstawieniu losów Cmentarza Wolskiego – największej wojennej nekropolii w Polsce – od 1945 roku do naszych czasów. Pokazane zostaną także działania społecznego komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy i wcześniejszych komitetów ekshumacyjnych, których wysiłki przywracające pamięć o tym miejscu doprowadziły do stworzenia Izby Pamięci.

Z kolei w Sali Świadectw znajdzie się multimedialna instalacja autorstwa Krzysztofa Wodiczki, artysty wizualnego, wykładowcy Harvard Graduate School of Design oraz teoretyka sztuki. Muzeum Warszawy zapowiada, że Wodiczko stworzy audiowizualną pracę, opartą na wielogodzinnych rozmowach z osobami, których dotknęła trauma Powstania Warszawskiego. To cywile i żołnierze powstania, a także przedstawiciele młodszych pokoleń, którzy w nieoczywisty sposób do dziś niosą piętno tamtych wydarzeń.