Pokazali, co skrywają muzealne magazyny. Tysiące bezcennych pamiątek z powstania

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza zwiedzających, by zajrzeli za jego kulisy. W tym celu otwarty został Magazyn Studyjny. To miejsce, gdzie zgromadzono cztery tysiące przedmiotów i pamiątek z Powstania Warszawskiego, nieprezentowanych na co dzień na ekspozycji.

W zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się obecnie blisko 123 tysiące eksponatów. Rozmieszczono je w kilku różnych magazynach, podzielonych tematycznie i materiałowo. Muzealnicy postanowili stworzyć przestrzeń, gdzie zwiedzający będą mogli poznać część przedmiotów, przechowywanych dotąd w ukryciu. Nazwano ją magazynem studyjnym.

"Magazyn studyjny to swoista kuchnia muzealna - miejsce, w którym historia nie jest jeszcze ułożona, opisana i wystawiona. Jest surowa, namacalna i prawdziwa" - informuje MPW w komunikacie. Pomysł jej utworzenia zrodził się w trakcie przygotowań do wystawy upamiętniającej 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. "Wtedy do współpracy zaprosiliśmy Marcina Wichę - człowieka, który potrafił dostrzec duszę w każdym przedmiocie. Jego wrażliwość i wyjątkowe podejście zainspirowały nas do otwarcia miejsca, w którym historia przemawia bez filtra" - wyjaśniono.

Magazyn Studyjny to miejsce z nieprezentowanymi dotąd eksponatami Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego

Filiżanki, strzykawki, fragmenty samolotów

W magazynie studyjnym zgromadzono cztery tysiące przedmiotów. Dla porównania na całej wystawie stałej MPW jest ich około tysiąca.

Wśród eksponatów znalazły się: kurtka strażacka Edmunda Baranowskiego "Jura", latarka Eugeniusza Ajewskiego "Kotwy", brytyjski mundur wojskowy oraz battle-dress i furażerka należące do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, oraz mundur i czapka brytyjska jego żony - Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej "Grety".

Ponadto zwiedzający będą mogli zobaczyć przedmioty codziennego użytku, takie jak: filiżanki, sztućce, dziecięce zabawki, klucze, portmonetki, ubrania, buty, walizki z okresu powstania. Są także militaria: wojskowe mundury, kabury, radiostacje, fragmenty samolotów. Można też obejrzeć urządzenia medyczne: od prostych strzykawek po rentgeny i łóżka polowe.

Witryny w Sali pod Liberatorem

Podczas wizyty w muzeum należy udać się do Sali pod Liberatorem. Tam, w specjalnie wydzielonym miejscu na parterze ekspozycji, znajduje się magazyn studyjny. Eksponaty są prezentowane w przeszklonych witrynach.

"Otwarcie tej przestrzeni to także hołd dla darczyńców - osób, które przekazały swoje rodzinne pamiątki, by mogły stać się częścią wspólnej historii. Każdy eksponat niesie za sobą opowieść, a każda darowizna przyczyniła się do stworzenia tej wyjątkowej kolekcji" - podaje MPW.