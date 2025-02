Nowa droga rowerowa, zieleń i parkowanie na jezdni. Mieszkańcy Woli czekali na te zmiany dekadę

Aleja Solidarności do przebudowy Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Jest przetarg na budowę drogi rowerowej w alei "Solidarności" i ulicy Leszno na Woli. W ramach tej inwestycji uporządkowane zostanie parkowanie, pojawi się nowa zieleń. Ułatwienie zyskają też pasażerowie komunikacji miejskiej.

O konieczności przebudowy wolskiego fragmentu alei "Solidarności" pisaliśmy na tvnwarszawa.pl już w 2015 roku. O wyznaczenie drogi rowerowej apelował radny Platformy Obywatelskiej Michał Czaykowski, przekonując, że w tej sprawie zgłaszało się do niego wielu mieszkańców. Wówczas urzędnicy odpowiadali, że ścieżki dla cyklistów w tym miejscu wytyczyć się nie da bez konieczności przebudowy ulicy. Wtedy też argumentem na "nie" był fakt, że wyznaczenie pasów rowerowych wiązałoby się z koniecznością znacznego ograniczenia parkowania oraz zwężenia jezdni.

Droga rowerowa

10 lat później podejście do planowania miejskiej przestrzeni, aby była ona przyjazna również dla pieszych i rowerzystów, a nie tylko dla kierowców, jest zgoła odmienne. Ogłoszony właśnie przez Zarząd Dróg Miejskich przetarg obejmuje budowę drogi rowerowej oraz remont drogi serwisowej na wysokości adresu aleja "Solidarności" 84.

"Szerokość nowej drogi będzie wynosić dwa i pół metra a na przejazdach będzie to trzy metry. Pozwoli to nam na utworzenie korytarza rowerowego z Bemowa, biegnącego wzdłuż Górczewskiej, Leszno i alei "Solidarności" do alei Jana Pawła II. Zapewnimy też bezpośredni dojazd na dwóch kółkach do Urzędu Dzielnicy Wola i znajdującej się przy nim stacji Veturilo" - wyjaśnili drogowcy.

Na skrzyżowaniu z Żelazną powstaną przejazdy i łączniki, aby ruch był możliwy w każdym kierunku. Pojawi się też 20 stojaków rowerowych.

Ponadto przejście dla pieszych na wysokości skweru kardynała Stefana Wyszyńskiego zostanie wyniesione, co ma poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu.

Wizualizacja zmian w alei "Solidarności" Źródło: ZDM

Parkowanie na jezdnie, 59 drzew

W projekcie przewidziane są też zmiany w parkowaniu. To zostanie przeniesione na jezdnię (w kierunku Bemowa), kosztem jednego z trzech pasów ruchu. "Z kolei na jednokierunkowym fragmencie ul. Leszno ruch samochodowy będzie odbywał się po dotychczas niewykorzystywanej powierzchni wyłączonej z ruchu, a drogę rowerową poprowadzimy w śladzie obecnego pasa jezdni. Pozwoli to zachować zieleń, w tym cenne drzewa" - zapowiedział ZDM.

Lokalizację zmienią przystanki tramwajowy i autobusy przy wolskim ratuszu. Zostaną przeniesione na zachodnią stronę skrzyżowania z Żelazną, dzięki czemu przesiadki staną się wygodniejsze.

Uboga do tej pory w zieleń część alei "Solidarności" zostanie solidnie zadrzewiona. Drogowcy zapowiadają posadzenie 59 drzew: 26 wiązów, 15 olsz, 12 wiśni i 6 kasztanowców. Będą też krzewy i byliny.

Miasto czeka na oferty firm do 7 marca. Na wykonania zadania będzie osiem miesięcy od momentu podpisana umowy.

Co dalej?

ZDM zapowiedział też, że docelowo powstanie dalszy ciąg trasy rowerowej wzdłuż al. "Solidarności" na wschód aż do placu Bankowego. Wówczas zmiany nastąpią na skrzyżowaniach z al. Jana Pawła II i z ul. Andersa. "Pozwoli to w przyszłości dowiązać ten ciąg do trasy N-S, która jest budowana wzdłuż ul. Andersa. Przygotowujemy się też do wybudowania drogi rowerowej po wschodniej stronie al. Jana Pawła II od Ronda ONZ do al. Solidarności" - zapowiadają drogowcy. O terminach tej inwestycji jeszcze nie informują.