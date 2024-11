Po wykreśleniu z rejestru zabytków najstarszej czynszówki na warszawskiej Woli, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków reliktów kamienicy przy Łuckiej 8. Do czasu zakończenia procedury budynek jest objęty ochroną tymczasową.

Wniosek o wpis do rejestru zabytków kamienicy przy ulicy Łuckiej 8 złożyły organizacje Stowarzyszenie "Masław" oraz Obrońcy Zabytków Warszawy, a także burmistrza dzielnicy Wola oraz dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków .

W postępowaniu konserwatorskim zostaną przeanalizowane wartości zabytkowe reliktów budynku oraz możliwość ich trwałego zachowania. Do czasu zakończenia procedury budynek jest objęty ochroną tymczasową.

"Cieszy nas bardzo szybka reakcja"

"Cieszy nas bardzo szybka reakcja na nasze wnioski (...) Już takie działanie formalnie wstrzymuje jakiekolwiek zmiany statusu kamienicy" - zaznaczył w komunikacie urząd dzielnicy Wola. "Wniosek o wpisanie murów kamienicy do rejestru zabytków naszym zdaniem pozwoli zabezpieczyć miejsce, które nadal ma znaczny walor naukowy i historyczny. Co istotne - kamienica przy ul. Łuckiej 8 cały czas jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków" - dodał.