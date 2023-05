Dziki Warszawa zagrają w koszykarskiej elicie

Dziki Warszawa pokonały Górnika Trans.Eu Zamek Książ Wałbrzych 66:62 (19:14, 14:18, 22:15, 11:15) w trzecim meczu finału 1. ligi koszykarzy i awansowały do ekstraklasy. Zespół z Warszawy zwyciężył Górnika 3-0.

Górnik Wałbrzych, mistrz Polski (1982 i 1988) i najlepsza drużyna sezonu zasadniczego (27-7), która do finału nie przegrała spotkania w play off, musiał uznać wyższość zespołu trenera Krzysztofa Szablowskiego.

Sensacyjne Dziki

- To superuczucie. Czekałem na awans do ekstraklasy ponad sześć lat. Naprawdę są takie emocje, że nie wiem, co powiedzieć - powiedział Szablowski, który pracował przez długie lata jako asystent Anwilu Włocławek, a w reprezentacji Polski pełnił tę samą rolę w latach 2010-2019.