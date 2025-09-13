Logo TVN Warszawa
Wola

Burzą przedwojenną kamienicę. Powód: inwestycja drogowa

Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Ruszyła rozbiórka przedwojennej kamienicy przy Grzybowskiej. Miasto zleciło prace w związku z planem poszerzenia ulicy. Według projektu przebudowy w jej miejscu pojawią się nowy chodnik i pas zieleni.

Ciężki sprzęt pojawił się przed weekendem na działce na rogu Grzybowskiej i Waliców, gdzie mieściła się przedwojenna kamienica Antoniego Stradeckiego. Właśnie ruszyła jej rozbiórka. W sobotę rano koparka burzyła wschodnią ścianę budynku. Zniknęły już między innymi fragmenty trzech najwyższych kondygnacji.

Prace rozbiórkowe są prowadzone na zlecenie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta i mają związek z przebudową ulicy Grzybowskiej.

Drogowcy prowadzili dotychczas prace na chodnikach. W czwartek zajęli także część jezdni w rejonie działki z burzoną kamienicą. Lewy pas ruchu w kierunku Żelaznej, przed skrzyżowaniem z ulicą Waliców, został zamknięty. Z sąsiedniego pasa Grzybowskiej kierowcy pojadą prosto i skręcą. Dodatkowo wygrodzone zostały miejsca parkingowe za skrzyżowaniem z ulicą Waliców.

Zmiany w organizacji ruchu odczują także piesi. Przejście przez Grzybowską po stronie Żelaznej zostało zamknięte. Tymczasowa zebra pojawiła się po drugiej stronie skrzyżowania z Waliców.

Ratusz zapowiada, że utrudnienia potrwają około trzech tygodni.

Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Nie została uznana za zabytek

Budowa kamienicy przy Grzybowskiej 46 rozpoczęła się w 1939 roku. Przerwał ją wybuch wojny. Nieruchomość przetrwała lata okupacji, znajdowała się wówczas w granicach getta warszawskiego. Uniknęła też rozbiórki w latach 60. XX wieku, gdy okoliczne zabudowania burzono, by zrobić miejsce dla osiedla bloków Za Żelazną Bramą. Dekadę później budynek można było zobaczyć w filmie Stanisława Barei "Poszukiwany, poszukiwana". Mieszkał w nim główny bohater Stanisław Maria Rochowicz, grany przez Wojciecha Pokorę.

Możliwość likwidacji kamienicy została dopuszczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który pozytywnie opiniował konserwator zabytków. Społecznicy ze Stowarzyszenia "Kamień i co?" próbowali mimo to uratować budynek. Wystąpili do konserwatora zabytków o objęcie go ochroną. Postępowanie w tej sprawie zakończyło się zimą tego roku negatywną decyzją. Konserwator zabytków uznał, że nieruchomość prezentuje niewystraczające wartości historyczne, artystyczne i naukowe, aby trafić do rejestru.

Kamienica przy Grzybowskiej 46
Kamienica przy Grzybowskiej 46 zostanie wyburzona
Kamienica przy Grzybowskiej 46 zostanie wyburzona
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Kamienica przy Grzybowskiej 46 zostanie wyburzona
Kamienica przy Grzybowskiej 46 zostanie wyburzona
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Kamienica przy Grzybowskiej 46 zostanie wyburzona
Kamienica przy Grzybowskiej 46 zostanie wyburzona
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Kamienica przy Grzybowskiej 46 zostanie wyburzona
Kamienica przy Grzybowskiej 46 zostanie wyburzona
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Kamienica przy Grzybowskiej 46 zostanie wyburzona
Kamienica przy Grzybowskiej 46 zostanie wyburzona
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Drogowcy poszerzą Grzybowską

Drogowcy tłumaczyli zimą, dlaczego budynek koliduje z planami przebudowy ulicy Grzybowskiej. - Zgodnie z naszym projektem kamienica jest przewidziana do rozbiórki, dlatego że w miejscu, gdzie się znajduje, jest projektowany chodnik i część terenu zielonego. W ramach inwestycji będziemy także przebudowywać infrastrukturę techniczną, między innymi wodociąg, który znajduje się pod tym budynkiem i ciepłociąg biegnący tuż obok niego - przekazała nam w lutym Agata Choińska-Ostrowska, rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Przebudowa Grzybowskiej dotyczy około półtorakilometrowego odcinka ulicy. Między aleją Jana Pawła II a Towarową zostanie ona poszerzona o drugą jezdnię, wzdłuż której pojawią się chodniki, pasy zieleni i ścieżki rowerowe lub wyznaczone na jezdni pasy dla rowerzystów. Na odcinku między Towarową a skrzyżowaniem z Siedmiogrodzką i Karolkową ulica pozostanie jednojezdniowa, ale także będzie wyremontowana.

Obecnie ten fragment ulicy Grzybowskiej straszy nierówną i spękaną nawierzchnią oraz chodnikami, które miejscami nie spełniają współczesnych norm. Jej wygląd razi na tle wyrastających w okolicy nowych apartamentowców i szklanych biurowców. Przebudowa drogi będzie współfinansowana przez miasto i deweloperów, realizujących inwestycje wzdłuż Grzybowskiej.

W ramach przebudowy powstaną nowe zjazdy i dojścia do posesji. Zakres zaplanowanych prac obejmuje również przebudowę znajdujących się w drodze sieci: wodociągowej, cieplnej, a także urządzeń elektroenergetycznych, sygnalizacji świetlnej i kanalizacji teletechnicznej. Nowa kanalizacja deszczowa zadba natomiast o skuteczne odprowadzanie wody, co pozwoli ograniczyć ryzyko zalewania ulicy podczas intensywnych opadów. Wzdłuż ulicy ustawione zostanie także nowe oświetlenie. Pojawią się dodatkowe lampy doświetlające przejścia dla pieszych.

Wzdłuż Grzybowskiej zostaną założone zieleńce, w których pojawi się ponad setka nowych drzew, krzewy, byliny i trawy. W planach są także nasadzenia około 13 tysięcy krzewów.

Ulica Grzybowska przed przebudową
Ulica Grzybowska przed przebudową
Ulica Grzybowska przed przebudową
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Ulica Grzybowska przed przebudową
Ulica Grzybowska przed przebudową
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Ulica Grzybowska przed przebudową
Ulica Grzybowska przed przebudową
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Ulica Grzybowska przed przebudową
Ulica Grzybowska przed przebudową
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Autorka/Autor: kk/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

