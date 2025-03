"Stała się ważnym świadkiem historii kolejnictwa", została zabytkiem

Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków Źródło: WUOZ Warszawa

Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków. - Parowozownia stała się ważnym świadkiem historii kolejnictwa na terenie Warszawy - powiedział mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Jest też najdłużej funkcjonującym obiektem tego typu na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Parowozownia Odolany została wzniesiona w 1948 roku, w części wsi o tej samej nazwie włączonej w 1951 roku do Warszawy. Na początku XX wieku przez Odolany przeprowadzono linię Kolei Warszawsko-Kaliskiej, w latach 20. XX wieku wybudowano stację postojową Warszawa Szczęśliwice. Po zakończeniu II wojny światowej, w związku z poważnymi zniszczeniami infrastruktury kolejowej w stolicy, przystąpiono do stopniowej odbudowy torowisk, budynków stacyjnych oraz zaplecza technicznego. Zdecydowano się również na realizację nowych projektów, jednym z nich była stacja rozrządowa w Odolanach. Prace finansowane przez Ministerstwo Komunikacji koordynowała Dyrekcja Odbudowy Węzła Warszawskiego.

Obsługiwała pociągi do 2024 roku

Decyzja o budowie stacji rozrządowej zapadła około 1946 roku. Autorem projektu parowozowni był inż. Kazimierz Stefan Brandt, prekursor projektowania i budowy konstrukcji żelbetowych w Polsce. Do 1948 roku wybudowano 6 hal z 3 torami. W związku z elektryfikacją linii Warszawa – Gliwice w 1957 roku zbudowano halę VI, hale V i VI zelektryfikowano. W latach 60. XX wieku parowozownia zaadaptowana została na lokomotywownię taboru elektrycznego i spalinowego. W hali 0 wydzielono pomieszczenia biurowo-administracyjne i techniczne.

Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków Źródło: WUOZ Warszawa Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków Źródło: WUOZ Warszawa Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków Źródło: WUOZ Warszawa Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków Źródło: WUOZ Warszawa Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków Źródło: WUOZ Warszawa

Od strony wschodniej przylegał do niej budynek szatni z umywalniami i jadalnią. Pomiędzy częścią warsztatową a halą I wydzielono warsztat gospodarczy. Hale I-III przeznaczone były do obsługi taboru spalinowego, zaś hale V-VI przeznaczono do obsługi taboru elektrycznego. Na terenie parowozowni zaprojektowano także konieczną infrastrukturę mieszkaniową i techniczną oraz torowisko łączące Parowozownię Odolany z linią kolejową ze stacji Warszawa Zachodnia do stacji Szczęśliwice (tzw. stara obwodnica). Parowozownia użytkowana była zgodnie z przeznaczeniem do 2024 roku. Po 2000 roku w części hal wydzielono pomieszczenia na cele magazynowe.

"Stała się ważnym świadkiem historii"

- Parowozownia (lokomotywownia) stała się ważnym świadkiem historii kolejnictwa na terenie Warszawy, a szczególnie jego powojennej odbudowy. Priorytetową rolę zaplecza technicznego potwierdza zaangażowanie w budowę obiektu Ministerstwa Komunikacji - zaznaczył mazowiecki konserwator zabytków.

Podkreślił, że Parowozownia Warszawska Odolany to ostatni wybudowany na terenie Warszawy obiekt tego typu i jednocześnie najdłużej funkcjonujący na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Wnętrze budynku parowozowni Odolany Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków Źródło: WUOZ Warszawa Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków Źródło: WUOZ Warszawa Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków Źródło: WUOZ Warszawa Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków Źródło: WUOZ Warszawa Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków Źródło: WUOZ Warszawa Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków Źródło: WUOZ Warszawa Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków Źródło: WUOZ Warszawa Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków Źródło: WUOZ Warszawa