Samolot do Chicago zawrócony na warszawskie lotnisko

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

Samolot rejsowy Polskich Linii Lotniczych LOT do Chicago, który wystartował z Warszawy o godzinie 16.40, został zawrócony nad Morzem Północnym niedaleko wybrzeży Norwegii.

"Boeing 787-8 o znakach SP-LRG, wykonujący rejs LO 003 z Warszawy do Chicago, zawrócił do Warszawy z powodu wskazań ciśnienia oleju jednego z silników. Rejsy LO 003/004 zostały odwołane" - poinformował nas Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy PLL LOT.

"Wszystkim pasażerom zapewniono zakwaterowanie w hotelach, a nasze call center dokonuje zmian rezerwacji na najbliższe dostępne rejsy" - zapewnił przedstawiciel LOT.