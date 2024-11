Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek poinformował, że szczegóły dotyczące rozbudowy lotniska na Okęciu zostaną przekazane w przyszłym miesiącu. Za sześć lat Lotnisko Chopina ma przyjmować nawet 30 milionów pasażerów.

Lotnisko Chopina obsłuży nawet 30 milionów pasażerów

Pełnomocnik rządu ds. CPK podkreślił, że celem tej inwestycji będzie rozbudowa lotniska Chopina tak, by do 2030 r. mogło ono obsłużyć nawet 28-30 milionów pasażerów rocznie i zaabsorbować rosnący ruch lotniczy. Kolejny krok to przeniesienie ruchu na mające powstać w ramach CPK lotnisko centralne w Baranowie.