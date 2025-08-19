Logo TVN Warszawa
Warszawa
Włochy

W kolejce do kontroli paszportowej robiła zdjęcia, lotnisko opuściła z mandatem

Lotnisko Chopina, kontrola paszportowa
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Podróżna z Gruzji robiła zdjęcia stanowisk odprawy granicznej na Lotnisku Chopina. Interweniowali strażnicy graniczni, kobieta została ukarana mandatem.

Jak opisała w komunikacie rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dagmara Bielec, obywatelka Gruzji stała w kolejce do kontroli paszportowej po tym, jak przyleciała do Warszawy z Kutaisi. Podczas oczekiwania na swoją kolej fotografowała stanowiska odprawy granicznej.

Rzeczniczka przypomina, że na terenie Lotniska Chopina obowiązuje zakaz fotografowania obszarów kontroli granicznej. Oznacza to, że nie wolno robić zdjęć urządzeń oraz stanowisk służb granicznych. "Wynika to z kwestii bezpieczeństwa i ochrony procedur granicznych. Informują o tym czytelne znaki i piktogramy umieszczone w terminalu" - zaznacza Bielec.

Zabronione jest fotografowanie i filmowanie czynności rozpoznania minersko-pirotechnicznego i akcji ratowniczych, stanowisk kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu oraz punktów kontroli paszportowej i dokumentów, bez zezwolenia wydanego przez zarządzającego.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku, § 2 pkt 1 ppkt 7.

PRZECZYTAJ: Grzywna za robienie zdjęć. Zakaz wchodzi w życie.

Opuściła lotnisko z mandatem

Jak informuje, Gruzinka została ukarana mandatem. Po zakończeniu czynności funkcjonariusze zezwolili jej na kontynuowanie dalszej podróży.

"Apelujemy do wszystkich podróżnych: zanim sięgniesz po smartfona i zrobisz zdjęcie na lotnisku, upewnij się, że fotografowanie w danym miejscu jest dozwolone. W strefach kontroli granicznej aparat - nawet w telefonie - powinien pozostać wyłączony. Bezpieczeństwo granicy to wspólna sprawa" - podkreśla rzeczniczka.

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: NOSG

