W sobotę, 15 czerwca, jeszcze przed startem samolotu do Madrytu jeden z pasażerów zaczął zachowywać się głośno i agresywnie wobec załogi. Obrażał personel pokładowy, używając wulgarnych słów oraz nie wykonywał jego poleceń. - Był to 38-letni obywatel Wielkiej Brytanii. Mężczyzna po pojawieniu się na miejscu funkcjonariuszy z Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie dobrowolnie opuścił pokład i w ich asyście udał się do pomieszczeń służbowych, gdzie został ukarany mandatem karnym gotówkowym w wysokości 500 złotych. Nie wnosił zastrzeżeń, co do jego wysokości i zasadności - podała w komunikacie kpt. Dagmara Bielec, oficer prasowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.