Policjanci w kominiarkach, wiele radiowozów. Kogo zatrzymano w Alejach Jerozolimskich

Próba ucieczki, kolizja i zatrzymania. W dużej ubiegłotygodniowej akcji policji w Alejach Jerozolimskich zatrzymano trzy osoby. Początkowo komenda stołeczna nie zdradzała, o co chodziło, teraz poinformowała o szczegółach.

Do zatrzymania doszło 3 października w Alejach Jerozolimskich , przed Łopuszańską. Jak informowaliśmy, policjanci dynamicznie zatrzymali auto osobowe. Na miejscu było około 10 radiowozów policyjnych, nieumundurowani funkcjonariusze w kominiarkach oraz policjanci z ruchu drogowego.

Po akcji policjanci nie chcieli zdradzać, o co chodziło. We wtorek opublikowali komunikat w tej sprawie.

Złodzieje samochodów

Jak poinformował Robert Szumiata, rzecznik Komendy Stołecznej Policji, policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową wspólnie z ciechanowską Sekcją Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej od jakiegoś czasu rozpracowywali grupę przestępców zajmujących się kradzieżami samochodów nie tylko na terenie Polski, ale również w Czechach.

Podejrzewani o kradzieże mężczyźni najpierw wyszukiwali i typowali pojazdy, a następnie organizowali sprzęt niezbędny do pokonywania zabezpieczeń, zarówno mechanicznych, jak i elektronicznych.

Do zdarzenia doszło w Alejach Jerozolimskich | Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Próba ucieczki, kolizja

"Ostatnią kradzież, jakiej dokonali w pierwszych dniach października, zaplanowali na terenie Czech. Pojechali tam Audi A4, nie mając wiedzy, że cały czas są obserwowani przez prowadzących działania policjantów stołecznej samochodówki, wspieranych przez kryminalnych z Ciechanowa. Po dotarciu do jednej z miejscowości w Czechach, pod osłoną nocy przestępcy skradli Toyotę Camry o wartości 100 tysięcy złotych, a następnie udali się w drogę powrotną do Warszawy" - relacjonuje Szumiata.

"Podczas działań złodzieje rozpoczęli nieskuteczną próbę ucieczki, doprowadzając do kolizji z prawidłowo poruszającymi się samochodami. Na gorącym uczynku zostali zatrzymani trzej mężczyźni w wieku 24, 29 i 30 lat, którzy, jak się okazało, na swoim koncie mają podobną kradzież, dokonaną na początku września. Wówczas do jednej z miejscowości na terenie Czech udali się wypożyczonym Audi Q3, gdzie pod osłoną nocy skradli Kię Proceed o wartości 110 tysięcy złotych. Następnie wrócili do Warszawy, a skradziony samochód ukryli w dziupli samochodowej w miejscowości Kozły. Tam pojazd został zdemontowany na części - informuje rzecznik.