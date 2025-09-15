Logo TVN Warszawa
Warszawa
"Oczko" usłyszał zarzut kierowania gangiem o międzynarodowym zasięgu

Policjanci CBŚP zatrzymali członków grupy "Oczki"
Policjanci CBŚP zatrzymali członków grupy "Oczki"
Źródło: CBŚP
Marek M. pseudonim "Oczko", były szef gangu, który w latach 90. działał w północno-zachodniej Polsce, usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o międzynarodowym zasięgu. Wraz z nim zatrzymano dwóch innych mężczyzn podejrzanych o przemyt i handel narkotykami. W akcji brali udział policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o zatrzymaniu w Wilanowie Marka M. pseudonim "Oczko". Centralne Biuro Śledcze Policji przekazało w poniedziałek, że podczas akcji przeprowadzonej 9 września zatrzymano także Daniela S. oraz Marcina K. Jak podano, mężczyźni mieli brać udział w działalności zorganizowanej grupy przestępczej operującej na terenie Polski, Niemiec, Hiszpanii i innych państw Europy.

Policjanci CBŚP zatrzymali członków grupy "Oczki"
Policjanci CBŚP zatrzymali członków grupy "Oczki"
Źródło: CBŚP

"Śledczy ustalili, że w 2020 roku grupa kierowana przez Marka M. wprowadziła do obiegu co najmniej 10 kilogramów kokainy o czarnorynkowej wartości dwóch milionów złotych. Materiał dowodowy został zebrany dzięki ścisłej współpracy z Europolem oraz organami ścigania innych państw, w tym Francji i Niemiec" - czytamy w komunikacie CBŚP.

Policjanci CBŚP zatrzymali członków grupy "Oczki"
Policjanci CBŚP zatrzymali członków grupy "Oczki"
Źródło: CBŚP

Działania CBŚP i ABW były prowadzone na zlecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Trzej zatrzymani zostali tam doprowadzeni, a następnie usłyszeli zarzuty dotyczące przemytu i wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Dodatkowo Marek M. ps. "Oczko jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres trzech miesięcy. Za zarzucane czyny grozi im kara do 20 lat więzienia.

W latach 90. kierował gangiem. "Oczko" zatrzymany w Warszawie
W latach 90. kierował gangiem. "Oczko" zatrzymany w Warszawie

Grupa "Oczki"

Marek M. - "Oczko" - to przywódca "grupy Oczki" - grupy przestępczej ze Szczecina. Marek M. początkowo pracował jako ochroniarz w klubie, jednak po pewnym czasie zdecydował się wyjechać do Niemiec. Po powrocie do kraju zajął się działalnością przestępczą, tworząc gang dokonujący m.in. napadów na kierowców tirów.

W latach 90. ludzie "Oczki" siali postrach i byli uważani za jedną z najbardziej wpływowych grup przestępczych w Polsce. To właśnie "Oczko" w tamtym czasie kontrolował handel narkotykami, a jego grupa zajmowała się wymuszaniem haraczy i dokonywała zabójstw. Szef szczecińskiego półświatka współpracował blisko wówczas z mafią pruszkowską, jak też wołomińską.

W 2000 roku sąd w Szczecinie skazał Marka M. na 13 lat więzienia za założenie i kierowanie grupą przestępczą. Osobą, która pogrążyła grupę "Oczki", był Rafał Ch., ps. Czarny. Od 1997 roku ludzie "Oczki" i on sam są obserwowani przez policję. Znany przestępca nie posiada jednego oka, które zostało zastąpione szkiełkiem, stąd też jego pseudonim.

Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Kryminalni zatrzymali handlarza narkotyków, namierzyli magazyn
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Konopie między pomidorami. Policjanci zatrzymali działkowicza
Akcja CBŚP w Warszawie
Sprzedawali nawet kilkaset działek dziennie. 14 zatrzymanych
Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

CBŚPPolicjaPrzestępczość w WarszawiePrzestępstwaNarkotyki
