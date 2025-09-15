"Oczko" usłyszał zarzut kierowania gangiem o międzynarodowym zasięgu

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o zatrzymaniu w Wilanowie Marka M. pseudonim "Oczko". Centralne Biuro Śledcze Policji przekazało w poniedziałek, że podczas akcji przeprowadzonej 9 września zatrzymano także Daniela S. oraz Marcina K. Jak podano, mężczyźni mieli brać udział w działalności zorganizowanej grupy przestępczej operującej na terenie Polski, Niemiec, Hiszpanii i innych państw Europy.
"Śledczy ustalili, że w 2020 roku grupa kierowana przez Marka M. wprowadziła do obiegu co najmniej 10 kilogramów kokainy o czarnorynkowej wartości dwóch milionów złotych. Materiał dowodowy został zebrany dzięki ścisłej współpracy z Europolem oraz organami ścigania innych państw, w tym Francji i Niemiec" - czytamy w komunikacie CBŚP.
Działania CBŚP i ABW były prowadzone na zlecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Trzej zatrzymani zostali tam doprowadzeni, a następnie usłyszeli zarzuty dotyczące przemytu i wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków.
Dodatkowo Marek M. ps. "Oczko jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres trzech miesięcy. Za zarzucane czyny grozi im kara do 20 lat więzienia.
Grupa "Oczki"
Marek M. - "Oczko" - to przywódca "grupy Oczki" - grupy przestępczej ze Szczecina. Marek M. początkowo pracował jako ochroniarz w klubie, jednak po pewnym czasie zdecydował się wyjechać do Niemiec. Po powrocie do kraju zajął się działalnością przestępczą, tworząc gang dokonujący m.in. napadów na kierowców tirów.
W latach 90. ludzie "Oczki" siali postrach i byli uważani za jedną z najbardziej wpływowych grup przestępczych w Polsce. To właśnie "Oczko" w tamtym czasie kontrolował handel narkotykami, a jego grupa zajmowała się wymuszaniem haraczy i dokonywała zabójstw. Szef szczecińskiego półświatka współpracował blisko wówczas z mafią pruszkowską, jak też wołomińską.
W 2000 roku sąd w Szczecinie skazał Marka M. na 13 lat więzienia za założenie i kierowanie grupą przestępczą. Osobą, która pogrążyła grupę "Oczki", był Rafał Ch., ps. Czarny. Od 1997 roku ludzie "Oczki" i on sam są obserwowani przez policję. Znany przestępca nie posiada jednego oka, które zostało zastąpione szkiełkiem, stąd też jego pseudonim.
Autorka/Autor: kk
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: CBŚP