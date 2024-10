Tramwaje dojeżdżają do Wilanowa, autobusy zmieniają trasy

Uruchomienie nowej trasy tramwajowej do Wilanowa oznacza duże zmiany dla pasażerów, którzy dotychczas poruszali się autobusami. Niektóre są likwidowane, część zmienia trasy, pojawiają się także nowe.

We wtorek przed godziną 5 pierwsze tramwaje wyjechały z Miasteczka Wilanów. Nieco później prezydent Warszawy spotkał się tam z dziennikarzami. Zachwalał, że tramwaj pozwoli mieszkańcom szybciej dojechać do centrum. Przekonywał, że zajmie im to połowę krócej niż dotychczas autobusem. Pewne jest, że czas przejazdu nie będzie na razie optymalny. Ponieważ prace przy drogach, ścieżkach rowerowych, chodnikach i zieleni potrwają do drugiej połowy przyszłego roku. Gdy roboty się zakończą i wprowadzony zostanie priorytet dla tramwajów czas podróży między Śródmieściem a Wilanowem ma spaść poniżej pół godziny.

14 i 16 - główne linie tramwajowe do Miasteczka Wilanów

Nowa trasa rozpoczyna się przy Puławskiej. Liczącą 22 metry różnicę poziomów w kierunku Dolnego Mokotowa tramwaj pokonuje ulicą Goworka i Spacerową. Tutaj część składów jedzie prosto ulicą Gagarina (linia numer 11), a większość skręca w Belwederską, a dalej jedzie ulicą Sobieskiego i alei Rzeczypospolitej. Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów znajduje się u zbiegu z Branickiego.

Nową trasą jeżdżą linie 14 i 16, a po wybudowaniu odnogi na Stegny (i klasycznej pętli tamże) - na tory wjedzie linia 19. W szczycie tramwaj na przystanku pojawiać się będzie co dwie minuty, poza godzinami szczytu co trzy minuty, w weekendy co cztery minuty.

Docelowo w godzinach szczytu będzie 30 kursów na wspólnym odcinku, co daje sześć tysięcy miejsc w tramwajach. Trzy tysiące miejsc zapewnia linia 16 i po 1,5 tysiąca miejsc linie 14, a potem 19. Dla porównania: linia 522 zapewnia tysiąc miejsc, a linie 501 i 519 po 500 miejsc.

Nowa linia 16 jeździ z Miasteczka Wilanów na Bielany (przez centrum, rondo "Radosława", Żoliborz do pętli na Piaskach). W godzinach szczytu kursuje co 4 minuty. Część kursów kończy się w rejonie Muranowskiej, gdzie został zbudowany nowy kraniec.

Trasa linii 16 ZTM

Linia numer 14 startuje z Miasteczka Wilanów i jedzie zbliżoną trasą aż do placu Zbawiciela. Tam skręca i przez plac Politechniki i Filtry jedzie do pętli Banacha.

Trasa linii 14 ZTM

Te dwie linie zastępują na tym odcinku zlikwidowaną linię 35.

Docelowo po wybudowaniu odnogi na Stegny zostanie uruchomiona linia 19, która do Politechniki pojedzie tą samą trasą co linia 14, ale dalej aleją Jana Pawła II w kierunku północnym (punkt docelowy nie został na razie dookreślony).

Trasa linii 19 ZTM

Linie autobusowe zostaną zlikwidowane lub zmodyfikowane

Wraz z pojawieniem się tramwajów, znikają linie autobusowe 501, 520 i 200.

Pozostaje linia 217. Jeździ na niezmienionej trasie między metrem Wilanowska a Imielin, przejeżdżając przez aleję Wilanowską, aleję Rzeczypospolitej, Branickiego i ciągiem ulicy Cynamonowej dojeżdża do metra na Ursynowie. Kursuje przez wszystkie dni tygodnia, co około 15 minut.

Kolejne dwie ważne linie dla Miasteczka Wilanów to 163 i 319. Linia 163 również jeździ przez wszystkie dni tygodnia co około 15 minut. Linia 319 zostaje uruchomiona dodatkowo w międzyszczycie co 30 minut, a w godzinach szczytu co 15 minut. Linia 163 dowozi też mieszkańców Zawad - nie tylko do metra, ale także do linii tramwajowej. Kursuje również przez Stegny.

Trasa linii 163 ZTM

ZTM zdecydował się też wydłużyć linię 164 (teraz dojeżdża na Siekierki) ciągiem alei Wilanowskiej do metra. Kursuje co 15 minut w szczycie i co 30 poza nim.

Trasa linii 164 ZTM

Na prośbę pasażerów, testowo jako połączenie lokalne, kursuje linia 263, łącząc m.in. osiedle Zawady z pętlą na Wilanowie.

Linia 164, która dojeżdża do metra, nie będzie wjeżdżała na Wilanów, po to, by nowa linia 263 mogła zapewnić to połączenie, istotne dla szkół i kościoła.

W alei Wilanowskiej pozostają m.in linie 251 i 519 jadące z kierunku Powsina. Linia 519 pozostaje przyśpieszona, ale kursuje na nieco na innej trasie, dojeżdżając tylko do metra Wilanowska. Omija niektóre przystanki o mniejszym zapotrzebowaniu.

Trasa linii 251 ZTM

Obie linie od Powsina do metra Wilanowska kursują co 30 minut, naprzemiennie, dając połączenie pomiędzy Powsinem, Wilanowem a metrem Wilanowska co 15 minut we wszystkie dni tygodnia.

Część autobusów pojedzie częściej, będzie nowa linia 130

Linie 139 i 239 do Powsina od teraz jeżdżą częściej, co 30 minut, do metra Kabaty, przez wszystkie dni tygodnia. Dodatkowo kursujące już linie 724 i 742 i 710 nie przejeżdżają przez osiedle, tylko ciągiem ulicy Drewny bezpośrednio do metra Kabaty.

Trasa linii 139 ZTM

Jadąca do Powsina linia 519 i z Konstancina linia 251 kursują co 30 minut, zapewniając dojazd do Wilanowa i metra Wilanowska i do nowej linii tramwajowej.

Jeśli chodzi o rejon Sadyby i Stegien, to nieustannie jeżdżąca linia 131, dojeżdżająca do centrum, ma tylko drobne korekty na Czerniakowie (autobusy zjadą do Wisłostrady wcześniej, przy Torwarze).

Linia 108 jedzie przez Statkowskiego, Gołkowską, Bonifacego do pętli Stegny, zastępując lokalne połączenie dotychczas realizowane linią 164. Zastępuje ją linia 163, kursując z większą częstością.

Trasa linii 108 ZTM

- Ponieważ cały czas trwają prace, linie kursujące ul. św. Bonifacego, na odcinku między Sobieskiego a Sikorskiego, kursują obecnie jednokierunkowo i tak przez jakiś czas zostaje, co wyklucza na razie kursowanie linii 108 do pętli Stegny. Będzie teraz jeździła objazdem, aż do zakończenia prac. Również linia 163 pojedzie objazdem w jedna stronę przez Czarnomorską. To są rozwiązania tymczasowe - tłumaczył to przed tygodniem dyrektor przewozów ZTM Artur Zając.

Pozostaje linia 162, kursująca co 15 minut i zapewniająca dojazd na Powiśle i do ciągu ulicy Czerniakowskiej.

- Zaproponowaliśmy uruchomienie nowej linii 130, która zapewni mieszkańcom osiedla Benedyktyńska dojazd do ciągu ulicy Sobieskiego, na Górny Mokotów i do metra Wilanowska. Będzie kursowała co 15 minut w godzinach szczytu. Zapewni ona brakujące dzisiaj połączenie z linią tramwajową w ciągu ulicy Sobieskiego - opisywał kilka dni temu dyrektor przewozów ZTM Artur Zając.

Trasa linii 130 ZTM

Mieszkańcom rejonu pod skocznią dojazd do metra zapewnia od strony wschodniej linia wydłużona 107, a od północnej - linia 130 kursująca w ciągu ulicy Idzikowskiego.

Trasa linii 107 ZTM

Jeśli chodzi o Czerniaków do kursującej już linii tramwajowej 11 dochodzą trzy nowe linie (14, 16 i - docelowo - 19). Linia 131 nie jeździ już ulicą Gagarina, pojedzie do Dworca Centralnego przez Powiśle, gdzie zastąpi linię 517. - Zapewni połączenie między przystankiem Sielce a Torwarem - dodał Zając.

Trasa linii 131 ZTM

Trasa linii 239 ZTM

Linia 192 jedzie na Krasnowolę, przejmując trasę linii 239. Linia na Krasnowolę kursuje przez cały tydzień, a w dni robocze i sobotę realizuje dłuższą trasę do osiedla Kabaty.

Trasa linii 192 ZTM

Jak mówił nam w poniedziałek rzecznik ZTM Tomasz Kunert, "wprowadzanie nowych tras będzie rozłożone w czasie. - Zasadnicze zmiany zostaną wprowadzone od 16 listopada - zapowiadał.

Autorka/Autor:katke/b

Źródło: PAP