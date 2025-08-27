"Przemilczana przyczyna" niskiego stanu wody w Wiśle. "Miasto nie ma z tego żadnych korzyści"

Za taki stan odpowiedzialna jest nie tylko susza, ale również komercyjne wydobycie piasku z jej dna. Taką tezę stawiają radny Warszawy Jan Mencwel, autor książki "Hydrozagadka. Kto zabiera polską wodę i jak ją odzyskać", a także Piotr Bednarek, hydrolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.