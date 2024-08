Do tragicznego wypadku doszło 3 maja na ulicy Vogla. Kierowca BMW wypadł z jezdni i uderzył w drzewo oraz ogrodzenie przylegające do posesji. W aucie wybuchł pożar, który w pierwszej chwili próbowali gasić świadkowie. Kiedy na miejsce dojechała straż pożarna, pożar był już rozwinięty. Zginęły trzy osoby.

Na liczniku mógł mieć 170 km/h

- Naoczni świadkowie mówią, że to było przerażające - mówi portalowi tvnwarszawa.pl radna dzielnicy Wilanów Urszula Włodarska-Sęk z KO, która jest inicjatorką akcji zbiórki podpisów pod apelem do Urzędu Dzielnicy, Zarządu Dróg Miejskich i policji o zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom na ulicy Vogla. - Zwykle panuje tu duży ruch pieszo-rowerowy. Na szczęście samochód wpadł na ścieżkę akurat, gdy nikogo nie było - dodaje radna.

Włodarska-Sęk, która mieszka niedaleko ul. Vogla, alarmuje, że nieliczni kierowcy stosują się do przepisów na tej drodze. - Jest przy niej ograniczenie prędkości: na jednym odcinku do 50 km/h, a na drugim do 40. Jeżdżą tam nie tylko osobówki czy autobusy, ale też samochody ciężarowe, które również nie zwalniają - zaznacza.

Radna chce skierować petycję do burmistrza, ZDM-u i policji, aby porozmawiać o rozwiązaniu problemu. - Można zwiększyć patrole drogówki, żeby łapała piratów. Samo to, że policjanci będą tam częściej, to będzie ostrzeżenie dla tych kierowców - uważa Włodarska-Sęk. Proponuje też rozwiązania długofalowe, takie jak uruchomienie odcinkowego pomiaru prędkości, fotoradaru lub przebudowę drogi. - Po to zwracamy się z apelem do tych instytucji, żeby zacząć o tym mówić. Nie chcemy kolejnej tragedii - mówi radna KO.