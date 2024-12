Parkują przed szkołą nielegalnie, doszło do wypadku. Dzielnica zapowiada zmiany

Samochody zaparkowane przed szkołą w Wesołej, gdzie doszło do wypadku Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w poniedziałek obok Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej numer 1 przy ulicy Wspólnej w dzielnicy Wesoła. Kierująca autem osobowym wjechała w ogrodzenie, które przewróciło się na grupę osób. Potrąconych było łącznie sześć osób, ale ostatecznie cztery wymagały hospitalizacji. Poszkodowani to 7-latek, dwóch 11-latków i 41-letni mężczyzna.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku. Jak przekazała Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, kierująca czekała w samochodzie na dziecko, które miało wyjść ze szkoły. Na razie kobieta nie poniosła konsekwencji swojego czynu. - Na temat odpowiedzialności karnej na razie nie możemy mówić. Kluczowa będzie kwalifikacja prawna, a ona będzie wynikać z czynności wyjaśniających - zastrzegła policjantka.

Ten teren nie jest parkingiem

Miejsce, gdzie doszło do wypadku, jest wykorzystywane jako parking, choć nigdy oficjalnie nim nie było. Na jednej z grup dyskusyjnych w mediach społecznościowych, poświęconych zawłaszczaniu przestrzeni dla pieszych przez kierowców samochodów, pojawiła się analiza zmian, które zachodziły w tym miejscu w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Autor wykonał ją na podstawie zdjęć z Google Street View. Opublikowane zdjęcia pochodzą kolejno z lat: 2009, 2011, 2013, 2019 i 2023. Na najstarszym chronologicznie zdjęciu widać zielony trawnik. Na kolejnym rzucie trawnik jest już nieco zniszczony, a na jeszcze kolejnym kompletnie rozjeżdżony przez samochody. Na najnowszych zdjęciach trawę zastępują już betonowe płyty.

W Urzędzie Dzielnicy Wesoła zapytaliśmy, czy parkowanie w tym miejscu jest legalne. Aleksander Graniewski, rzecznik prasowy dzielnicy, wyjaśnił, że do wypadku doszło "na zjeździe do posesji". - Został on wykonany zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu przy budowie ulicy Wspólnej - zaznaczył.

- Teren przyległy do posesji przy Wspólnej 55 w myśl obowiązujących przepisów prawa nie stanowi parkingu. Nie ma tam zatwierdzonej organizacji ruchu określającej teren jako parking. Dodatkowo nie ma znaku zakazu zatrzymywania się. Jest to utwardzony teren pełniący funkcję pobocza chłonnego - poinformował urzędnik.

Będzie bezpieczniej

Zapowiedział też, że w tym konkretnym miejscu szykują się zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo. Ich uchwalanie rozpoczęło się wiosną tego roku.

- Urząd Dzielnicy Wesoła w maju 2024 roku rozpoczął postepowanie przetargowe na remonty oznakowania drogowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. W ramach takich postępowań dzielnica ustawia miedzy innymi słupki blokujące. W czerwcu 2024 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie nowej organizacji ruchu dotyczącej opracowania projektu słupków blokujących wjazd na chodnik i przejście dla pieszych przy prywatnej szkole podstawowej przy ul. Wspólnej 55 - wskazał Graniewski.

We wrześniu 2024 roku projekt został przekazany do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym w miejskim ratuszu. - Pod koniec października 2024 roku BZRD zatwierdziło nową organizację ruchu polegającą na postawieniu słupków drogowych uniemożliwiających wjazd samochodów na chodnik oraz ścieżkę rowerową przy posesji na Wspólnej 55. Prace montażowe zaplanowane są w dniach od 6 do 12 grudnia tego roku - podsumował rzecznik dzielnicy.

